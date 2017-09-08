Аэропорты Мексики работают в штатном режиме после землетрясения

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Все аэропорты Мексики, принимающие и отправляющие рейсы ночью, работают в штатном режиме, несмотря на произошедшее землетрясение, сообщил министр связи и транспорта страны Херардо Руис Эспарса.

"Все аэропорты на национальном уровне, которые осуществляют операции ночью, находятся в рабочем режиме", — написал Руис Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.