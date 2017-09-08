Париж проанализирует предложение России о миротворцах ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 8 сентября 2017

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Париж проанализирует предложение РФ о размещении миротворцев ООН на востоке Украины, попытается увязать его с минскими соглашениями, заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы со своей стороны проанализируем это предложение российской стороны и постараемся увязать эту инициативу с минскими соглашениями", — заявил Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как признался сам французский министр, его эта инициатива "очень интересует". "Я считаю, что Россия впервые говорит о введении сил ООН в этот очаг (конфликта — ред.) на Украине", — отметил Ле Дриан.

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