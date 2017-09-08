Минобороны ФРГ призвало Россию увеличить наблюдателей на учениях "Запад"

БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Министерство обороны ФРГ призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных государств на российско-белорусских учениях "Запад-2017".

"Лучшим вариантом было бы, конечно, если бы Россия предложила не только Германии, но и НАТО или также всем прямо заинтересованным государствам широкомасштабный статус наблюдателей и обеспечила максимальную прозрачность… в рамках формирующих доверие мероприятий", — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ведомства Йенс Флосдорф.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Как сообщил 6 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, на учениях "Запад-2017" от альянса будут присутствовать трое наблюдателей. Также для наблюдения за маневрами приглашены представители Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии, статус наблюдателей получили представители международных организаций — ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и МККК.