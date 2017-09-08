БРИКС служит надежде создать более гармоничный мир, заявил посол

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Объединение БРИКС служит интересам стран —участниц, а также надежде построить более гармоничный мир, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин на конференции "Роль БРИКС в мире", проходящей в Брюсселе.

"Взаимодействие между странами БРИКС служит интересам их народов, но также и надежде (иметь) более стабильный и гармоничный мир", — сказал Токовинин.

Страны БРИКС объединены "желанием привнести больше справедливости и демократии в международные отношения", сказал он, напомнив, что БРИКС с самого начала выступала, в частности, за глобальную экономическую архитектуру, которая лучше бы отражала роль развивающихся рынков.

По словам посла, с каждым годом становится все очевиднее, что эффективный и стабильный миропорядок "может быть основан не на единой культурной матрице, которой все должны следовать, но, скорее, на культурном многообразии".

В БРИКС нет иерархии, и ни одна страна не пытается навязать свою волю другим, сказал посол. "Все, что достигается в этой организации, сделано добровольно, по взаимному согласию", — заявил он, добавив, при этом, что страны в объединении различны.

"Этот опыт достижения консенсуса между странами с весьма различными культурами и традициями дает ценный вклад для построения международной системы будущего", — сказал Токовинин.

"В международных делах БРИКС – это коллективный голос, говорящий о мире, безопасности и многостороннем подходе проблемам сегодняшнего дня", — отметил он.