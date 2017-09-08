БРИКС служит надежде создать более гармоничный мир, заявил посол

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Объединение БРИКС служит интересам стран —участниц, а также надежде построить более гармоничный мир, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин на конференции "Роль БРИКС в мире", проходящей в Брюсселе.
Страны БРИКС объединены "желанием привнести больше справедливости и демократии в международные отношения", сказал он, напомнив, что БРИКС с самого начала выступала, в частности, за глобальную экономическую архитектуру, которая лучше бы отражала роль развивающихся рынков.
В БРИКС нет иерархии, и ни одна страна не пытается навязать свою волю другим, сказал посол. "Все, что достигается в этой организации, сделано добровольно, по взаимному согласию", — заявил он, добавив, при этом, что страны в объединении различны.
"Этот опыт достижения консенсуса между странами с весьма различными культурами и традициями дает ценный вклад для построения международной системы будущего", — сказал Токовинин.
"В международных делах БРИКС – это коллективный голос, говорящий о мире, безопасности и многостороннем подходе проблемам сегодняшнего дня", — отметил он.