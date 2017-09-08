Тина Канделаки обрадована, что попала в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки не жалеет, что из-за посещения Крыма попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" наряду с "достойнейшими людьми" и говорит, что с удовольствием вновь побывает на полуострове.

В пятницу стало известно, что Канделаки попала в базу данных сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" при въезде в Крым и "открытое оправдание российской агрессии, поддержку оккупации Крыма".

"Наконец-то и со мной это случилось. О появлении в списках украинских спецслужб, честно вам скажу, ничуть не жалею, я там оказалась по соседству с достойнейшими людьми. От политических заявлений воздержусь, скажу только, что с удовольствием снова побываю на полуострове. Считаю так, потому что свобода передвижения для современного человека важнее условностей", — сказала Канделаки РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".