Системы ПРО США в Южной Корее обостряют ситуацию в регионе, считают в МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Размещение систем ПРО США в Южной Корее не способствует стабильности в регионе и лишь обостряет проблемы Корейского полуострова, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это нарушает стратегическую стабильность в регионе, потому что это не несет региону долгожданного спокойствия и перспективы на политико-дипломатическое урегулирование существующих проблем, а лишь их обостряет", — заявила Захарова.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.