Системы ПРО США в Южной Корее обостряют ситуацию в регионе, считают в МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Размещение систем ПРО США в Южной Корее не способствует стабильности в регионе и лишь обостряет проблемы Корейского полуострова, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это нарушает стратегическую стабильность в регионе, потому что это не несет региону долгожданного спокойствия и перспективы на политико-дипломатическое урегулирование существующих проблем, а лишь их обостряет", — заявила Захарова.

По ее словам, эта позиция России хорошо известна. "Мы ее неоднократно мотивировали, приводили соответствующие факты и призывали этого (размещать системы ПРО США — ред.) не делать", — сказала она.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.