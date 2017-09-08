Милитаризация Корейского полуострова чрезвычайно опасна, заявила Захарова

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва считает чрезвычайно опасной милитаризацию Корейского полуострова, ее итогом может стать полномасштабный вооруженный конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, РФ считает "чрезвычайно опасной продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию региона с обеих сторон под предлогом собственной безопасности". "Итогом такой региональной гонки вооружений неизбежно станет полномасштабный вооруженный конфликт, к которому на протяжении многих лет подходит замкнутый круг взаимных угроз, военных учений и ракетно-ядерных испытаний", — сказала она.