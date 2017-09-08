Милитаризация Корейского полуострова чрезвычайно опасна, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва считает чрезвычайно опасной милитаризацию Корейского полуострова, ее итогом может стать полномасштабный вооруженный конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация вокруг Корейского полуострова вновь резко обострилась после объявленного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного взрывного устройства. Вызывает разочарование явное пренебрежение со стороны КНДР глобальным режимом нераспространения и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, РФ считает "чрезвычайно опасной продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию региона с обеих сторон под предлогом собственной безопасности". "Итогом такой региональной гонки вооружений неизбежно станет полномасштабный вооруженный конфликт, к которому на протяжении многих лет подходит замкнутый круг взаимных угроз, военных учений и ракетно-ядерных испытаний", — сказала она.