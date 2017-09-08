Захарова: Россия приветствует любые мирные инициативы по вопросу КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия приветствует любые мирные инициативы или посредничество каких-либо стран в урегулировании ситуации вокруг КНДР, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приветствуем любые мирные инициативы заинтересованных стран и готовность оказывать посреднические услуги и предоставить площадку для проведения переговоров (для урегулирования ситуации вокруг КНДР — ред.)", — сказала она.

КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.