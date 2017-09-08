МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Решение властей Финляндии отказать российскому паруснику "Крузенштерн" в заходе в один из финских портов ничем не обосновано, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Это ничем не обоснованное решение представляется тем более странным, что всего за несколько недель данное судно заходило в финские порты в рамках международной регаты больших парусных судов", — сказала она на брифинге в пятницу.

Военные власти Финляндии не стали пояснять, почему запретили российскому учебному судну "Крузенштерн" посетить порт Мариехамн на Аландских островах в сентябре.

Судно со 164 кадетами на борту планировало посетить находящиеся в Балтийском море Аландские острова с 18 по 20 сентября. Местные власти рассчитывали на визит судна из России и надеялись, что это повысит шансы порта стать хозяином регаты больших парусников Tall Ships' Race-2021. Ранее финляндские СМИ заметили, что планируемый визит судна совпадает с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству.