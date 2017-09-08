Давление на Мьянму только обострит ситуацию, считают в МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Давление на власти Мьянмы и звучащие в их адрес обвинения в жестокости в отношении мусульман могут привести лишь к обострению ситуации в стране, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за происходящими в Ракхайнской национальной области событиями, обеспокоены сообщениями о жертвах среди мирного населения и правительственных силовых структур, а также резким ухудшением ситуации в этом регионе", — отметила она.
Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа осуществили скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.