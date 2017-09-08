Давление на Мьянму только обострит ситуацию, считают в МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Давление на власти Мьянмы и звучащие в их адрес обвинения в жестокости в отношении мусульман могут привести лишь к обострению ситуации в стране, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом демонстрируемой властями Мьянмы готовности следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, какое-либо давление на Нейпьидо бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", — сказала Захарова.

"Мы внимательно следим за происходящими в Ракхайнской национальной области событиями, обеспокоены сообщениями о жертвах среди мирного населения и правительственных силовых структур, а также резким ухудшением ситуации в этом регионе", — отметила она.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа осуществили скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.