Альтернативы предложению России и Китая по вопросу КНДР нет, заявили в МИД

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Альтернативы российско-китайскому предложению по урегулированию ситуации вокруг КНДР пока нет, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркиваем, что совместная инициатива России и Китая, а именно дорожная карта корейского урегулирования, открыта для новых предложений и дополнений. На данный момент альтернативы ей просто не просматривается", — сказала Захарова.

КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.