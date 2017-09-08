Глава МИД Британии твердо уверен в успешности переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон твердо уверен в успешности переговоров по выходу страны из Европейского союза, так называемому Brexit.

"Я абсолютно, твердо уверен", — сказал Джонсон в Таллине, отвечая на вопрос журналистов о том, сумеет ли британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис добиться приемлемых договоренностей. Прямую трансляцию выступления ведет сайт Еврокомиссии.

В пятницу в Таллине проходит неформальная встреча глав МИД стран-членов ЕС, которые также проведут заседание с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и с государствами-участниками инициативы "Восточное партнерство", в число которых входит Украина.

На прошлой неделе Дэвис завершил третий раунд переговоров по Brexit в Брюсселе. Сам он сообщил, что сторонам удалось достичь "конкретного прогресса", однако главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "значимого прогресса" добиться не удалось. Ряд стран выразили обеспокоенность тем, что переговоры буксуют, а период неопределенности, неблагоприятный для бизнеса, затягивается.