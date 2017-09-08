Глава МИД Британии твердо уверен в успешности переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон твердо уверен в успешности переговоров по выходу страны из Европейского союза, так называемому Brexit.
"Я абсолютно, твердо уверен", — сказал Джонсон в Таллине, отвечая на вопрос журналистов о том, сумеет ли британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис добиться приемлемых договоренностей. Прямую трансляцию выступления ведет сайт Еврокомиссии.
В пятницу в Таллине проходит неформальная встреча глав МИД стран-членов ЕС, которые также проведут заседание с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и с государствами-участниками инициативы "Восточное партнерство", в число которых входит Украина.