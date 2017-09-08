На Украине чиновникам запретили закупать у России школьные автобусы

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила чиновникам в Николаевской области закупать российские школьные автобусы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках программы "Школьный автобус" городской совет планировал приобрести транспорт на сумму миллион сто тысяч гривен. В объявленном тендере приняли участие две компании, при этом обе предложили поставить автобусы российского производства.

СБУ проинформировала руководство горсовета о том, что закупка таких транспортных средств невозможна, поскольку они "находятся под санкциями, введенными в действие указом президента Украины". В результате тендерному комитету пришлось отклонить предложения участников.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, под ограничения попала управляющая компания "Группа ГАЗ", и две структуры автопроизводителя — "Русские автобусы" и "Павловский автобусный завод".