Мадуро пригрозил наказанием спикеру оппозиционного парламента

КАРАКАС, 8 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил наказать за измену председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хулио Борхеса, который совершает турне по странам Европы с критикой венесуэльских властей.

Борхес и другие лидеры оппозиционного парламента Венесуэлы уже побывали в Испании, Франции, Германии и Великобритании. Лидеры этих стран подтвердили, что не признают созванного по инициативе Мадуро Национального учредительного собрания, не исключая введения точечных санкций против Каракаса.

"Здесь в Венесуэле нет неприкасаемых, пусть империалисты из Европы это знают… У нас есть правосудие, чтобы существовал мир, суверенность, чтобы не было безнаказанности… Мне не важно, что говорит (канцлер Германии Ангела) Меркель и британская королева, здесь должно быть правосудие", — заявил Мадуро на сессии учредительного собрания.

Президент также отметил, что все губернаторы, избранные еще в октябре, обязаны подчиняться учредительному собранию, как высшему органу власти в стране.

В Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.