Вылетевший в Джидду самолет вернулся в Каир из-за неисправности двигателя

ДУБАЙ, 7 сен — РИА Новости. Самолет саудовской авиакомпании, вылетевший в четверг из Каира в город Джидду на западе Саудовской Аравии, был вынужден вернуться в столицу Египта после обнаружения поломки в одном из двигателей, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".

По его информации, пилот Boeing-777 сразу принял решение о возвращении в аэропорт вылета после того, как неожиданно обнаружилась неисправность левого двигателя.

Во время приземления никто не пострадал, через несколько часов после ремонта воздушное судно вновь отправилось в полет.