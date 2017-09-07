Саакашвили рассказал, зачем поехал в Женеву

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что поехал в Женеву, чтобы обсудить с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев правовые аспекты ситуации, в которой он оказался после лишения украинского гражданства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили.

"Сегодня с утра я продолжил встречи с представителями разных фракций Европарламента… Вечером мы с Юрием Деревянко (внефракционный депутат украинской Рады — ред.) прилетели в Женеву встречаться с руководителем офиса международной защиты, Верховным комиссаром ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации", — написал Саакашвили в четверг вечером в Facebook.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили.