Партия Меркель укрепила свои позиции после дебатов, показал опрос

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС после теледебатов укрепил свое лидерство перед главным соперником — Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Мартина Шульца, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные опроса компании Infratest dimap.
Партия "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 11% опрошенных, "Левых" поддержали 10% респондентов. Доля сторонников либеральной "Свободной демпартии" составила 9%, а приверженцев "Зеленых" — 8%.
Опрос проводился с понедельника по среду, после воскресных предвыборных дебатов между Меркель и Шульцем. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек.
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.