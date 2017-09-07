Партия Меркель укрепила свои позиции после дебатов, показал опрос

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС после теледебатов укрепил свое лидерство перед главным соперником — Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Мартина Шульца, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные опроса компании Infratest dimap.

Исследование показало, что партию Меркель продолжают поддерживать 37% избирателей, в то время как доля сторонников СДПГ снизилась на два процентных пункта и достигла 21%. Показатель стал самым низким с начала января для партии Шульца.

Партия "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 11% опрошенных, "Левых" поддержали 10% респондентов. Доля сторонников либеральной "Свободной демпартии" составила 9%, а приверженцев "Зеленых" — 8%.

Опрос проводился с понедельника по среду, после воскресных предвыборных дебатов между Меркель и Шульцем. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.