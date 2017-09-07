МАК прокомментировал создание нового органа по расследованию происшествий

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) прокомментировал информацию о создании нового международного органа по расследованию авиационных происшествий.

"Тиражируемая в СМИ информация о существующих разногласиях между МАК и Росавиацией в действительности является конфликтом между объективным, профессиональным подходом к установлению причин авиационных происшествий и узковедомственными интересами", — говорится в сообщении МАК.

В данный момент расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР занимается МАК. Ранее в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил в интервью РИА Новости, что Минтранс направил проект межправсоглашения о создании новой структуры по расследованию авиапроисшествий коллегам в странах Евразийского экономического союза, ведомство может заработать в 2018 году. При этом предполагается, что РФ выйдет из соглашения о МАК.

Ранее МАК уже был лишен части своих полномочий: в ноябре 2015 года сертификация авиатехники, ее разработчиков и производителей была передана Росавиации.

Государствами-участниками Межгосударственного соглашения о гражданской авиации являются Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Грузия вышла из соглашения в 2009 году.