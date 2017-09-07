Лукашенко обеспокоен тем, что Белоруссия "не живет" Евроиграми

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей обеспокоенности тем, что страна еще "не живет" предстоящими в 2019 году в Минске Европейскими играми.

Президент принял участие в расширенном заседании исполкома Национального олимпийского комитета по вопросу проведения II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Планируется разыграть 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ожидается прибытие более 4 тысяч спортсменов.

"Меня настораживает ряд вопросов… страна играми еще не живет. Оставляет желать лучшего освещение хода подготовки Европейских игр… Ведь Европейские игры — важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс нашему обществу, еще больше консолидировать нацию", — цитирует в четверг Лукашенко его пресс-служба.

Как отметил Лукашенко, "я уже говорил о том, что СМИ работают отвратительно плохо, а работать умеют". Он также поручил работать с такими крупными международными каналами, как Eurosport и Euronews, чтобы и там была информация о предстоящих играх в Белоруссии, отметили в пресс-службе.

Президент подчеркнул, что проведение Евроигр в Минске было предложением международной спортивной общественности, которая "высоко оценила заслуги страны в развитии спорта, а также проведение в республике соревнований и иных международных мероприятий".

Со ссылкой на информацию правительства он сообщил, что расходы Минска на проведение Евроигр "будут относительно небольшими — 35-40 миллионов евро". "Мы решили, что готовы подставить плечо европейской олимпийской семье и провести данное мероприятие… При этом не надо представлять, что мы сделали некое одолжение… Это прежде всего для нас благо, что Европейский олимпийский комитет предоставил нам право проведения такого мероприятия", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что нельзя допустить "и тени сомнения в надежности Белоруссии" с точки зрения безопасности. "Самое главное здесь — не самоуспокаиваться. У нас хватает недоброжелателей, которые попытаются нас в этом плане разубедить. И не дай бог мы допустим что-то подобное, что происходит у наших соседей в Западной Европе", — сказал президент.