Песков считает, что оценивать резолюцию СБ ООН по КНДР еще рано

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Обсуждение резолюции Совета безопасности ООН по КНДР продолжается, давать какие-либо заключения и оценки пока преждевременно, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

"Обсуждения продолжаются, поэтому пока преждевременно давать какие-то заключения. Давайте с вами подождем итогов обсуждений", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия голосовать в Совете безопасности ООН против американского проекта резолюции, касающегося санкций против Северной Кореи.

Он отметил, что президент России Владимир Путин провел интенсивные обсуждения северокорейской темы и с президентом Южной Кореи, и с премьер-министром Японии.

"Позиция России и позиция Путина весьма последовательна, понятна, и была детально изложена его собеседникам", — добавил Песков.