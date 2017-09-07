В Южной Кореи проведут расследование о вмешательстве военных в выборы-2012

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минобороны Южной Кореи в пятницу, 8 сентября начнет внутреннее расследование возможного вмешательства киберкомандования в президентские выборы 2012 года, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, в 2013 и 2014 годах военные уже предъявили обвинения в причастности к незаконным операциям в интернете двум чиновникам ведомства.

Теперь было принято решение провести повторное расследовании из-за участившихся публикаций в СМИ о том, что киберкомандование регулярно информировало высокопоставленных военных чиновников и лично бывшего главу минобороны Ким Гван Чжина о своих действиях для укрепления популярности Пак Кын Хе — кандидата от правящей на тот момент партии.

"Хотя дело закрыто, новые подозрения не оставляют нам иного выбора, кроме как принять решение о повторном расследовании", — заявил представитель министерства.

Ранее суд приговорил бывшего главу южнокорейской разведки Вон Се Хуна к четырем годам заключения, признав его виновным во вмешательстве в президентские выборы 2012 года.

Внутреннее расследование национальной разведывательной службы показало, что сотрудники ведомства по личному указанию Вон Се Хуна за несколько дней до выборов стали распространять в интернете сообщения и комментарии с критикой кандидата в президенты от оппозиции Мун Чжэ Ина и в поддержку его соперницы Пак Кын Хе. Помимо бывшего главы ведомства были признаны виновными еще два чиновника разведслужбы.

Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.