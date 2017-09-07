Отец украинца Гриба утверждает, что его сын находится в СИЗО в Краснодаре

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Отец пропавшего в конце августа в Белоруссии гражданина Украины Игорь Гриб утверждает, что его сын Павел находится в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ).

По его словам, эту информацию он получил от министерства иностранных дел Украины.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе №5. Мне это сообщили в министерстве иностранных дел", — приводит слова Гриба украинское агентство УНИАН.

Он отметил, что собирается посетить своего сына.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины, офицер запаса Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Прокуратура Украины завела дело по предварительной квалификации "умышленное убийство".

Украинское посольство в Минске ранее направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший. По мнению адвоката семьи Евгении Закревской, Гриба могут удерживать в РФ.