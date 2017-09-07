Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе признали покушением

ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, чьи машины подорвались на мине в апреле этого года, не был целью тех, кто заложил взрывное устройство, считают следователи.
"Мы пришли к выводу, что маловероятно, что СММ была намеченной целью, учитывая, что миссия редко использовала этот путь, патруль планировался с опозданием и была ограниченная возможность закладывать мины во время патрулирования", — заявил руководитель группы независимых судебно-следственных органов, посол Альфредо Лаббе на презентации доклада в четверг.
В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что результаты доклада будут тщательно изучены и учтены организацией, по чьей просьбе и проводилось независимое расследование.
"Неизбирательное использование мин сторонами в конфликте ставит под угрозу гражданское население и наблюдателей СММ. Я напоминаю всем сторонам, что использование мин является нарушением минских соглашений", — добавил он.