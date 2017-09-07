Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе признали покушением

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области. Архивное фото

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области. Архивное фото

ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, чьи машины подорвались на мине в апреле этого года, не был целью тех, кто заложил взрывное устройство, считают следователи.

Патруль миссии в составе двух автомашин в апреле подорвался в Луганской народной республике, в результате один человек из состава патруля — гражданин США Джозеф Стоун — погиб, двое — граждане Германии и Чехии — были ранены.

"Мы пришли к выводу, что маловероятно, что СММ была намеченной целью, учитывая, что миссия редко использовала этот путь, патруль планировался с опозданием и была ограниченная возможность закладывать мины во время патрулирования", — заявил руководитель группы независимых судебно-следственных органов, посол Альфредо Лаббе на презентации доклада в четверг.

По его мнению, тот взрыв, "скорее всего, был вызван недавно заложенной противотанковой миной", а с учетом того, что эта дорога использовалась для передвижения гражданского транспорта, веса которого также вполне могло хватить для подрыва мины, в данном случае речь идет о "неизбирательном и, следовательно, незаконном использовании противотранспортной мины в соответствии с международным гуманитарным правом".

В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что результаты доклада будут тщательно изучены и учтены организацией, по чьей просьбе и проводилось независимое расследование.

"Неизбирательное использование мин сторонами в конфликте ставит под угрозу гражданское население и наблюдателей СММ. Я напоминаю всем сторонам, что использование мин является нарушением минских соглашений", — добавил он.