Около 20 тысяч детей пострадали от последствий урагана "Ирма"

ООН, 7 сен — РИА Новости. По меньшей мере 20 тысяч детей пострадали от последствий урагана "Ирма", который проходит по восточным островам Карибского моря, сообщили в ЮНИСЕФ.

"Предварительные оценки указывают на то, что на этих островах ураган затронул 74 тысячи человек, в том числе — 20 тысяч детей", — говорится в сообщении ЮНИСЕФ. Более того, в Детском фонде ООН заявили о том, что в зоне риска более 3 миллионов детей младше 5 лет в Доминиканской республике, Гаити и на Кубе. Всего в странах, которые может затронуть ураган "Ирма", проживают более 10,5 миллиона детей.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали десять человек.

Со ссылкой на местные власти, в ЮНИСЕФ сообщили о значительных повреждениях дорог, мостов, больниц и школ. Так, на острове Барбуда, разрушено до 90% инфраструктуры. По оценке Детского фонда ООН, разрушены могут быть до 132 школ.