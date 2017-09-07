Макрон призвал Евросоюз проявить солидарность в отношении Греции

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Греции продолжать реформы, ЕС – проявить солидарность по отношению к грекам, а также сообщил, что выступит с инициативами, которые позволят сделать Европу независимой.

"И мои предшественники, и я, все наше правительство боролось за то, чтобы Греция осталась в Евросоюзе, несмотря на то, что было давление за выход Греции. Я приветствую реформы, которые проводит Греция, и они должны продолжаться, но с общими обязательствами. У вас были большие жертвы, и они не должны быть забыты. Люди заплатили высокую цену. Европа должна проявить солидарность", — сказал Макрон президенту Греции Прокопису Павлопулосу во время приема в президентском дворце.

"Франция будет поддерживать вас. Ваш премьер-министр и ваше правительство всегда хотели сохранить Грецию в Евросоюзе, несмотря на давление на них", — добавил он.

Макрон высказался за "социальную Европу", улучшение жизни граждан и преобразования и сообщил, что скоро выступит с соответствующими инициативами по укреплению доверия к ЕС. Он надеется и на поддержку Греции в этом.

"Нам нужна сильная Европа, которая знает, как защищать свои ценности, свой суверенитет. Европа сегодня сильная с дипломатической точки зрения, но нам также необходимо укреплять безопасность. Нам нужно развивать сотрудничество, а не повторять ошибки прошлых лет. В ближайшие недели я возьму инициативу, я знаю, что вы будете на нашей стороне. Необходимо преодолеть внутреннюю гражданскую войну и разногласия народов, необходима солидарность. Нам нужна более сплоченная Европа. Нужен общий министр финансов и больше европейских амбиций. Нам нужно быть амбициозными, мы должны проявить смелость, чтобы вернуться к нашим ценностям", — заявил Макрон.

Как отметил президент Франции, для Европы было бы очень хорошо иметь Европейский валютный фонд, который помогал бы преодолевать кризисы, подобные греческому. "Я приехал с большой деловой делегацией, и я хотел бы укрепить наши отношения", — добавил он.

Президент Греции в ходе приема наградил Макрона орденом Спасителя. Как отметил Павлопулос, это высший знак отличия греческого государства и президент Франции награжден им в знак признания его заслуг. Президент Греции выразил уверенность, что Макрон сделает все как для продолжения прекрасных отношений двух стран, так и для обеспечения европейской интеграции.