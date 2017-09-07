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В мире

В Китай за оружием: Армении стало мало российских "Смерчей" и "Искандеров"

18:1107.09.2017
(обновлено: 18:33 07.09.2017)
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© AP Photo / Andy Wong, poolБаллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНРБаллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Министр обороны Армении Виген Саркисян во время своего первого официального визита в Китай открыто намекнул на заинтересованность в закупках китайских вооружений, несмотря на ряд уже заключенных контрактов с Россией. При этом всего два года назад Москва предоставила Еревану экспортный кредит в размере 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции. Предусмотрены поставки систем РСЗО "Смерч", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", зенитных комплексов "Игла-С", управляемых ракет 9М113М, гранатометов РПГ-26, снайперских винтовок Драгунова, бронеавтомобилей и средств связи.

Российская система ПВО. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Россия и Армения определили состав войск региональной системы ПВО
Видимо, этого внушительного арсенала армянскому оборонному ведомству показалось недостаточно, поэтому оно обратило взор еще и в сторону китайского ВПК. Впрочем, по мнению экспертов, на самом деле Армении не столько нужно китайское оружие, сколько устроить небольшой показательный шантаж для России с целью сбить и без того невысокие цены. О том, почему Китай никогда всерьез не рассматривал Армению как перспективного импортера своих вооружений и чем для нее могли бы обернуться масштабные закупки оружия не российского производства, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система "Буратино"
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тяжелая огнеметная система "Буратино"

Антимонопольная риторика

По словам того же самого Вигена Саркисяна, основным союзником Еревана по поставкам оружия сегодня является Москва — заключенные с ней договоренности позволяют ему приобретать самые современные вооружения на конкурентных условиях. Однако это не мешает ему параллельно наводить мосты с Китаем. В частности, недавно были проведены переговоры с крупной китайской корпорацией China Poly Group Corporation, специализирующейся в том числе на военной отрасли.

Во время международных военных учений в Грузии. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Асланов
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Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин убежден, что основная цель всех этих телодвижений и заявлений официального Еревана — мягко напомнить России, что она не единственный в мире экспортер современного оружия, поэтому теоретически и цены для Армении можно бы немного снизить, и пушки поставлять калибром покрупнее.

"Конечно, такие заявления в первую очередь направлены на шантаж России, это очевидно. Армении нужно, чтобы все, что касается оружия, мы им продавали как можно лучше, как можно больше и как можно дешевле. Вероятность  закупок в Китае я не могу исключать, но это маловероятно и возможно лишь в том случае, если предложение будет ну очень выгодным. Прецеденты такие уже были: Ереван ранее приобрел несколько китайских установок РСЗО и на этом ограничился", — сказал Александр Храмчихин РИА Новости.

Он отметил, что для самого Китая такие поставки могут быть интересны исключительно для рекламы — продемонстрировать всему миру, что он вторгается на те рынки, где до этого традиционно доминировала Россия.

Утром деньги

Однако другой эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко придерживается иной точки зрения: он считает, что в плане оружейного экспорта армянские партнеры Китай мало интересуют из-за своей невысокой платежеспособности и ограниченности в ресурсах.

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 15 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рособоронэкспорт: санкции не сорвали ни один договор на экспорт оружия
"Безусловно, Армения суверенная страна, имеющая право приобретать вооружения там, где посчитает нужным. Но дело в том, что китайцы очень прагматичные люди, умеющие считать деньги, поэтому они стараются заключать максимально выгодные оружейные сделки. Причем это может быть как быстрая финансовая выгода, так и заинтересованность в ресурсах. К примеру, Африка им интересна с точки зрения ресурсов. У Армении, по сути, нет ни того ни другого. Каких-либо льгот от Китая добиться будет очень сложно", — заявил Константин Макиенко РИА Новости.

© REUTERS / Damir SagoljКитайская военная техника на параде
© REUTERS / Damir Sagolj
Китайская военная техника на параде

Ереван и "Искандер"

Кроме того, он отметил, что, несмотря на генетическое сходство многих видов китайского и российского оружия, в случае масштабных закупок первого Армении придется перестраивать всю отлаженную систему материально-технического обеспечения, что тоже потребует немалых финансовых вливаний.

В списке потенциально интересных Еревану китайских систем эксперт назвал системы ПВО, противотанковые средства, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты. С танками, по его мнению, Китай точно "в Армению не сунется".

Китайские военнослужащие на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В поставках оружия вырастет доля авиации, заявили в "Рособоронэкспорт"
При этом известно, что Россия не обижает Армению ни количеством, ни номенклатурой поставляемых вооружений. В частности, в сентябре 2016 года на военном параде в Ереване были замечены самые настоящие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-Э" с радиусом высокоточного поражения 280 километров.

Позже в интервью РИА Новости факт поставки этих машин с гордостью и "стопроцентной уверенностью" подтвердил сам министр обороны Армении Виген Саркисян — по его словам, страна разместила у себя "Искандеры" в ответ на закупку в течение последних лет новейшего вооружения Азербайджаном.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
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В мире
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