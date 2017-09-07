В Китай за оружием: Армении стало мало российских "Смерчей" и "Искандеров"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Министр обороны Армении Виген Саркисян во время своего первого официального визита в Китай открыто намекнул на заинтересованность в закупках китайских вооружений, несмотря на ряд уже заключенных контрактов с Россией. При этом всего два года назад Москва предоставила Еревану экспортный кредит в размере 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции. Предусмотрены поставки систем РСЗО "Смерч", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", зенитных комплексов "Игла-С", управляемых ракет 9М113М, гранатометов РПГ-26, снайперских винтовок Драгунова, бронеавтомобилей и средств связи.
Антимонопольная риторика
По словам того же самого Вигена Саркисяна, основным союзником Еревана по поставкам оружия сегодня является Москва — заключенные с ней договоренности позволяют ему приобретать самые современные вооружения на конкурентных условиях. Однако это не мешает ему параллельно наводить мосты с Китаем. В частности, недавно были проведены переговоры с крупной китайской корпорацией China Poly Group Corporation, специализирующейся в том числе на военной отрасли.
"Конечно, такие заявления в первую очередь направлены на шантаж России, это очевидно. Армении нужно, чтобы все, что касается оружия, мы им продавали как можно лучше, как можно больше и как можно дешевле. Вероятность закупок в Китае я не могу исключать, но это маловероятно и возможно лишь в том случае, если предложение будет ну очень выгодным. Прецеденты такие уже были: Ереван ранее приобрел несколько китайских установок РСЗО и на этом ограничился", — сказал Александр Храмчихин РИА Новости.
Он отметил, что для самого Китая такие поставки могут быть интересны исключительно для рекламы — продемонстрировать всему миру, что он вторгается на те рынки, где до этого традиционно доминировала Россия.
Утром деньги
Однако другой эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко придерживается иной точки зрения: он считает, что в плане оружейного экспорта армянские партнеры Китай мало интересуют из-за своей невысокой платежеспособности и ограниченности в ресурсах.
Ереван и "Искандер"
Кроме того, он отметил, что, несмотря на генетическое сходство многих видов китайского и российского оружия, в случае масштабных закупок первого Армении придется перестраивать всю отлаженную систему материально-технического обеспечения, что тоже потребует немалых финансовых вливаний.
В списке потенциально интересных Еревану китайских систем эксперт назвал системы ПВО, противотанковые средства, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты. С танками, по его мнению, Китай точно "в Армению не сунется".
Позже в интервью РИА Новости факт поставки этих машин с гордостью и "стопроцентной уверенностью" подтвердил сам министр обороны Армении Виген Саркисян — по его словам, страна разместила у себя "Искандеры" в ответ на закупку в течение последних лет новейшего вооружения Азербайджаном.