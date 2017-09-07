Бывший глава Минюста Украины рассказал о допросе в Генпрокуратуре

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил, что официально стал подозреваемым по делу "о конституционном перевороте".
"Было следственное действие — вручение мне подозрения", — сказал Лавринович после посещения Генпрокуратуры Украины, его подход к СМИ транслировал телеканал "112 Украина".
В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.
В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная рада отменила это решение, вернув действие конституции 2004 года.