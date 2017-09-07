Бывший глава Минюста Украины рассказал о допросе в Генпрокуратуре

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил, что официально стал подозреваемым по делу "о конституционном перевороте".

В среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Лавриновичу и экс-президенту страны Виктору Януковичу сообщили о подозрении в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию. Экс-министр заявил, что намерен в четверг явиться к следователю для вручения подозрения по этому делу, после чего он станет официальным подозреваемым.

"Было следственное действие — вручение мне подозрения", — сказал Лавринович после посещения Генпрокуратуры Украины, его подход к СМИ транслировал телеканал "112 Украина".

По словам бывшего министра, ему инкриминируют "захват государственной власти", что является тяжелым преступлением, по этой статье ему может грозить до 15 лет заключения. Лавринович отметил, что вопрос об избрании ему меры пресечения в Генпрокуратуре не поднимался.

В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.

В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная рада отменила это решение, вернув действие конституции 2004 года.