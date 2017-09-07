Мэй и Макрон призвали Китай использовать все рычаги для давления на КНДР

ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что Китай должен играть ключевую роль в оказании давления на КНДР.

"Они обсудили Северную Корею, сойдясь на важности того, что Китай должен задействовать все свои рычаги и принять дальнейшие меры по усилению давления на режим КНДР, чтобы заставить его свернуть с опасного пути", — говорится в сообщении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам разговора Мэй и Макрона.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

"Они (Мэй и Макрон) также согласились, что мы должны вместе работать в ООН над согласованием нового пакета санкций. Они также договорились обсудить дополнительные меры, которые мог бы принять ЕС для оказания давления на КНДР", — отмечается в сообщении.