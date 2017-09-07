Туск выступит на суде по делу о смоленской катастрофе

ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск будет вызван в суд в Польше в качестве свидетеля по делу о смоленской катастрофе, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.

"Понимая намерения обвинения, которое придерживается мнения о том, что, в связи с исполняемыми тогда (во время катастрофы) функциями свидетель (Туск) может быть осведомлен о событиях, которые являются предметом данного разбирательства, мы этого свидетеля, конечно, опросим. Мы хотели бы сделать это в конце разбирательства, после допроса других свидетелей", — цитирует агентство РАР судью Хуберта Гонщера.

Судья пояснил, что хотел бы избежать ситуации, когда после выступления Туска в суде в деле появятся какие-то другие обстоятельства, которые могут послужить причиной его повторного вызова.

Туска, во время смоленской катастрофы занимавшего пост премьера Польши, вызовут в суд по делу пяти организаторов визита Качинского в Смоленск, которых обвиняют в неисполнении обязанностей.

Суд начал рассматривать данное дело в марте 2016 года. Среди подсудимых — бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах), двое сотрудников канцелярии премьера и двое работников посольства Польши в Москве. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших. Согласно польскому закону, за невыполнение своих обязанностей при организации поездки чиновникам грозит до 3 лет тюремного заключения.

По мнению прокуратуры, хотя при организации поездки были совершены "серьезные нарушения", они не являются достаточными для предъявления обвинения. Адвокаты родственников, между тем, считают, что к катастрофе могло привести "снижение ранга полета".

Арабский в ходе слушаний в суде по данному делу не признал вину.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.