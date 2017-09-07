Мэра коммуны во Франции оштрафовали за нападение на экс-министра

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Мэр небольшой коммуны в Нормандии Венсан Дебрез приговорен в четверг к трем месяцам заключения условно и к штрафу в размере тысячи евро за нападение на экс-министра энергетики и экологии Франции Натали Косцюшко-Моризе, передает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в середине июня в пятом округе французской столицы, где экс-министр проводила агитацию избирателей в преддверии второго тура выборов депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) страны.

Мужчина подошел к Косцюшко-Моризе, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. Несколько минут до приезда медиков она находилась без сознания. Позднее Косцюшко-Моризе была госпитализирована в одну из столичных больниц. Уже на следующий день она покинула медучреждение.

Сторона обвинения просила приговорить Дебреза к четырем месяцам условно и к штрафу в 1,5 тысячи евро.