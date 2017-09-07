Минск готовится к очередным переговорам о вступлении в ВТО

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белоруссия проведет 11-15 сентября в Женеве очередной раунд переговоров о присоединении ко Всемирной торговой организации, сообщил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД страны Дмитрий Мирончик.

"В Женеве 11-15 сентября состоится очередной, второй в этом году полномасштабный раунд переговоров по присоединению Белоруссии к ВТО", — сказал Мирончик журналистам.

По его словам, пройдут заседание по теме государственной поддержки сельского хозяйства, заседание рабочей группы, двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с 9 странами — членами ВТО.

Пресс-секретарь отметил, что в переговорах примут участие представители ряда республиканских органов государственного управления. Белорусскую делегацию возглавит первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Во время переговоров запланирована его встреча с председателем рабочей группы по присоединению Белоруссии к организации и руководством секретариата ВТО.

Белоруссия подала заявку о присоединении к Всемирной торговой организации в 1993 году.