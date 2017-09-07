Власти Испании обратились в КС по поводу законности референдума в Каталонии

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Правительство Испании подает иски в Конституционный суд страны в связи с документами, принятыми парламентом и правительством Каталонии о проведении референдума о независимости, заявил премьер Испании Мариано Рахой по итогам экстренного заседания кабинета министров.

"Я только что дал поручение государственной адвокатуре подать иск о неконституционности закона о референдуме в Каталонии", — заявил Рахой на пресс-конференции. Он добавил, что также будет подан иск на декрет о референдуме 1 октября.

"Своими действиями правительство настаивает на соблюдении закона", — добавил Рахой. "То, что незаконно, недемократично", — добавил он.

Ранее комиссия Государственного совета дала положительное заключение о подаче соответствующих исков.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.