Власти Испании обратились в КС по поводу законности референдума в Каталонии

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Правительство Испании подает иски в Конституционный суд страны в связи с документами, принятыми парламентом и правительством Каталонии о проведении референдума о независимости, заявил премьер Испании Мариано Рахой по итогам экстренного заседания кабинета министров.
"Своими действиями правительство настаивает на соблюдении закона", — добавил Рахой. "То, что незаконно, недемократично", — добавил он.
Ранее комиссия Государственного совета дала положительное заключение о подаче соответствующих исков.
Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.