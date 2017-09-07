США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Аксенов прокомментировал идею Киева сократить пункты пропуска в Крым

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (16)
15:2407.09.2017
08470
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фотоАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Стремление Киева сократить количество пунктов пропуска между Украиной и Крымом вызвано желанием перекрыть каналы поступления объективной информации о происходящих изменениях в российском Крыму, считает глава республики Сергей Аксенов.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступил за сокращение пунктов пропуска в Крым с трех до двух. Он высказал мнение, что из расположенных рядом двух пунктов пропуска надо оставить один, мотивируя это национальной безопасностью.

"Мотив действий Киева понятен – это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и, в конечном счете, от объективной реальности. Люди, которые к нам приезжают и видят ситуацию своими глазами, перестают верить пропаганде и начинают задавать неудобные для власти вопросы", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Знак на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
В Киеве предложили сократить число пунктов пропуска на границе с Крымом
Глава Крыма обратил внимание, что сокращение числа пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. "То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан. Мы со своей стороны не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины. Если люди едут с добрыми намерениями – милости просим", — написал Аксенов.

Аналогичного мнения придерживается министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. "Если это будет реализовано, то конечно приведет к трудностям в пересечении границы. При этом поток граждан Украины в Крым на отдых или к родным будет только нарастать. Это делается, чтобы затруднить пересечение границы и перекрыть поток реальной информации о состоянии дел в Крыму, где сегодня реализуются масштабные проекты", — сказал Полонский в комментарии РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Порошенко признал, что Киев не сможет "отбить Крым у России силой"
На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска – "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". С украинской территории — "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Последние два расположены примерно в 10 км друг от друга по прямой, и в 20 км по трассе. Оба пункта находятся на разных автомагистралях, исходящих с полуострова. По данным госпогранслужбы Украины, только за август 2017 года границу Украины и Крыма пересекло в обоих направлениях более 350 тысяч человек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена