Аксенов прокомментировал идею Киева сократить пункты пропуска в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Стремление Киева сократить количество пунктов пропуска между Украиной и Крымом вызвано желанием перекрыть каналы поступления объективной информации о происходящих изменениях в российском Крыму, считает глава республики Сергей Аксенов.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступил за сокращение пунктов пропуска в Крым с трех до двух. Он высказал мнение, что из расположенных рядом двух пунктов пропуска надо оставить один, мотивируя это национальной безопасностью.
"Мотив действий Киева понятен – это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и, в конечном счете, от объективной реальности. Люди, которые к нам приезжают и видят ситуацию своими глазами, перестают верить пропаганде и начинают задавать неудобные для власти вопросы", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Аналогичного мнения придерживается министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. "Если это будет реализовано, то конечно приведет к трудностям в пересечении границы. При этом поток граждан Украины в Крым на отдых или к родным будет только нарастать. Это делается, чтобы затруднить пересечение границы и перекрыть поток реальной информации о состоянии дел в Крыму, где сегодня реализуются масштабные проекты", — сказал Полонский в комментарии РИА Новости.
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