Аксенов прокомментировал идею Киева сократить пункты пропуска в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Стремление Киева сократить количество пунктов пропуска между Украиной и Крымом вызвано желанием перекрыть каналы поступления объективной информации о происходящих изменениях в российском Крыму, считает глава республики Сергей Аксенов.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступил за сокращение пунктов пропуска в Крым с трех до двух. Он высказал мнение, что из расположенных рядом двух пунктов пропуска надо оставить один, мотивируя это национальной безопасностью.

"Мотив действий Киева понятен – это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и, в конечном счете, от объективной реальности. Люди, которые к нам приезжают и видят ситуацию своими глазами, перестают верить пропаганде и начинают задавать неудобные для власти вопросы", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма обратил внимание, что сокращение числа пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. "То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан. Мы со своей стороны не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины. Если люди едут с добрыми намерениями – милости просим", — написал Аксенов.

Аналогичного мнения придерживается министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. "Если это будет реализовано, то конечно приведет к трудностям в пересечении границы. При этом поток граждан Украины в Крым на отдых или к родным будет только нарастать. Это делается, чтобы затруднить пересечение границы и перекрыть поток реальной информации о состоянии дел в Крыму, где сегодня реализуются масштабные проекты", — сказал Полонский в комментарии РИА Новости.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска – "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". С украинской территории — "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Последние два расположены примерно в 10 км друг от друга по прямой, и в 20 км по трассе. Оба пункта находятся на разных автомагистралях, исходящих с полуострова. По данным госпогранслужбы Украины, только за август 2017 года границу Украины и Крыма пересекло в обоих направлениях более 350 тысяч человек.

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