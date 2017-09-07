Итальянские политики требуют запретить новый "поход" ультраправых на Рим

РИМ, 7 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Ряд итальянских политиков обратился к МВД страны с призывом запретить намеченный на 28 октября "Марш патриотов", который организует ультраправая партия Forza Nuova ("Новая сила") в 95-летнюю годовщину прихода к власти Бенито Муссолини.

События 1922 года в историографии получили название "Поход на Рим". Тогда в конце октября отряды сторонников фашистской партии из разных городов в прямом смысле направились к итальянской столице. Король Виктор-Эммануил отказался подписать декрет об осадном положении, тем самым не прибегнув к использованию полиции и войск, и предложил Муссолини возглавить и сформировать правительство.

Даже несмотря на то, что Forza Nuova еще не подавала заявку на проведение шествия в полицейское управление Рима, планы радикалов породили шквал критики со стороны левых и левоцентристских партий. Так, группа из 45 депутатов национального парламента от правящей Демократической партии написала обращение к главе МВД Италии Марко Миннити с тем, чтобы тот отменил акцию, которая, по их словам, "рискует превратиться в трагический для нашей страны день". Призыв Демпартии разделяют члены парламентского "Движения демократов и прогрессистов", а также в немногочисленной "Партии коммунистического возрождения".

"Поход на Рим не может и не должен повториться", — написала в своем Twitter мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

В свою очередь, секретарь партии Итальянские левые Никола Фратоянни заявил, что последователи Муссолини занимаются "обезьянничанием" и глубоко ошибаются, пытаясь нанести "оскорбление конституции антифашистской республики".

В самой Forza Nuova не видят в запланированном шествии никакой фашистской подоплеки. Лидер ультраправых Роберто Фьоре назвал акцию своих сторонников "патриотической, а не профашистской манифестацией", отметив, что "МВД совершит ошибку, если ее запретит".

Участники "марша патриотов", как утверждается в Facebook "Новой силы", собираются выразить протест нынешнему правительству Италии и выступить против обсуждаемого скандального законопроекта Ius Soli (право почвы), который даст детям мигрантов право на получение итальянского гражданства.