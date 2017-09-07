Во Франции рассказали о восстановлении света на островах после "Ирмы"

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, пострадавших от урагана "Ирма", потребует "недель и месяцев", заявил в интервью радиостанции Europe1 глава французской энергетической корпорации Electricite de France S.A. (EDF) Жан-Бернар Леви.

"Случившееся очень серьезно сказалось на EDF… Мы очень плотно работаем с властями. Государство предпринимает кризисные меры, и мы принимаем в них участие с тем, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее… Окончательное восстановление снабжения может потребовать недели и месяцы", — сказал Леви.

Он добавил, что компания будет реализовывать временные решения для обеспечения электричеством местного населения.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали по меньшей восемь человек, многие получили ранения.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.