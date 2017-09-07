Во Франции рассказали о восстановлении света на островах после "Ирмы"

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, пострадавших от урагана "Ирма", потребует "недель и месяцев", заявил в интервью радиостанции Europe1 глава французской энергетической корпорации Electricite de France S.A. (EDF) Жан-Бернар Леви.
"Случившееся очень серьезно сказалось на EDF… Мы очень плотно работаем с властями. Государство предпринимает кризисные меры, и мы принимаем в них участие с тем, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее… Окончательное восстановление снабжения может потребовать недели и месяцы", — сказал Леви.
Он добавил, что компания будет реализовывать временные решения для обеспечения электричеством местного населения.
Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали по меньшей восемь человек, многие получили ранения.
Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.