Пушков прокомментировал информацию о возможной отставке Тиллерсона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона внешнюю политику Вашингтона будут определять "генералы-ястребы" и "неофиты-неоконы", такие как постпред США в ООН Никки Хейли, считает сенатор Алексей Пушков.

"Если Трамп назначит Хейли госсекретарем, он скажет good bye остаткам рациональной внешней политики", — написал сенатор в Twitter.

В среду издание Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Тиллерсона, который занял должность госсекретаря в феврале, может сменить Никки Хейли. Ранее газета The Washington Post утверждала со ссылкой на источники, что Трамп недоволен работой Тиллерсона. Эту информацию в Госдепе опровергли.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предположил, что Тиллерсон, ранее награжденный российским орденом Дружбы, попал в "плохую компанию".