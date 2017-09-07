ВМС США переправят эсминец "Джон Маккейн" в Японию для полной оценки ущерба

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВМС США планируют в конце сентября переправить эсминец "Джон Маккейн", столкнувшийся в конце августа с торговым судном, из Сингапура в Японию для проведения полной оценки ущерба, сообщило командование флота.

Корабль будет доставлен на судоремонтную базу американских ВМС в Йокосуке. Перевозка эсминца также позволит экипажу остаться с семьями на японской базе на время осмотра корабля, отмечается в сообщении на сайте командования.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.