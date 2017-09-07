МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд может передать власть своему сыну наследному принцу Мухаммаду ибн Салман Аль Сауду в ближайшие недели, сообщает телеканал CNBC.
По данным телеканала, американская исследовательская компания Eurasia Group заявила, что передача власти может состояться в ближайшие недели, чтобы "предотвратить несогласие со стороны других членов правящей семьи".
В то же время телеканал отмечает, что, по данным некоторых аналитиков, внутренняя борьба за власть в Саудовской Аравии уже идет.
"Сообщения о том, что правительство Саудовской Аравии планирует снизить значимость своих планов по реформам (программа Vision 2030), могут быть первым знаком того, что власть и влияние наследного принца Мухаммада ибн Салмана начинают слабеть и формируется широкая оппозиция реформам", — заявил специалист по экономике Ближнего Востока из Capital Economics Джейсон Тувей (Jason Tuvey).