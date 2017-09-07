Евросоюз прокомментировал обвинения "Врачей без границ" о ситуации в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз отвергает обвинения международной гуманитарной организации "Врачи без границ" в соучастии в бесчеловечном обращении с мигрантами в Ливии и утверждает, что стремится изменить положение мигрантов в стране, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

Ранее президент организации "Врачи без границ" Джоан Лью опубликовала открытое письмо правительствам стран Евросоюза, в котором говорится, что миграционная политика Евросоюза, стремящегося не допустить мигрантов к своим берегам, способствует преступному бизнесу в Ливии, основанному на похищениях, пытках и насилии против мигрантов. По ее словам, опыт "Врачей без границ", более года работающих в закрытых центрах по содержанию беженцев, показывает, что в такие центры произвольно помещаются беженцы, которые сталкиваются там с насилием и вымогательством и вынуждены платить за свое освобождение. Лью уверена, что миграционная политика ЕС только толкает мигрантов в руки контрабандистов, вместо того, чтобы открывать им законные пути получения убежища.

"Конечно, мы получили письмо "Врачей без границ", внимательно прочитали их заключения. Мы осознаем, что некоторые мигранты содержатся в лагерях в Ливии в неприемлемых, скандальных и даже бесчеловечных условиях. Мы не закрываем глаза на это, мы действуем, мы хотим изменить ситуацию", — сказала Рэй журналистам.

По ее словам, приоритеты Евросоюза – "спасти людей, защитить мигрантов и разрушить бизнес перевозчиков, которые пользуются этой системой и ввозят этих мигрантов в Ливию, где они оказываются в этих лагерях".

Она отметила, что ЕС работает в Ливии с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и с Международной организации по миграции. "Мы поддерживаем их через разные европейские программы, в том числе через целевые фонды. Я могу сказать, что в целом на помощь международным организациям в Ливии было выделено 182 миллиона евро на работу по защите мигрантов", — заявила представитель ЕС.

Рей также сообщила, что на сегодняшний день более семи тысяч мигрантов получили помощь для добровольного возвращения в свои страны из Ливии. Она отметила, что ЕК работает и над тем, чтобы нуждающиеся в международной защите беженцы могли законно попасть в ЕС.