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Медведчук считает, что Украине нужны реформы в экономике, а не декларации

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (119)
14:3207.09.2017
(обновлено: 14:34 07.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фотоЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что запланированные руководством Украины реформы не будут успешными без проведения экономических преобразований.

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© Фото : официальный сайт ДНР
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы власти, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Ранее руководство страны заявило о планах принять этой осенью пенсионную, образовательную, медицинскую реформу.

"Декларации об изменениях в социальной сфере и техническое улучшение документооборота не обеспечат экономического роста. Ставить телегу впереди лошади – пытаться решать вопросы, касающиеся социально-гуманитарной сферы, не проведя экономические преобразования – отличительная черта еврореформаторов. При таком подходе вместо роста экономики мы получим экономический коллапс", — написал Медведчук на сайте движения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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По его словам, единственным результатом подобных преобразований будет сокращение расходов на образование, медицину, пенсионное обеспечение и, как следствие, дальнейшее обнищание народа.

"Украине нужны эффективные, а главное, системные реформы в экономике, финансовой, налоговой и бюджетной сферах… Сегодня вопрос проведения кардинальных системных реформ в стране – это вопрос сохранения ее экономического суверенитета. Есть ряд жизненно важных преобразований, которые позволят нам осуществить украинское экономическое чудо – без разрушительных, уничтожающих экономику Украины советов МВФ, без астрономических кредитов, без кабальных условий сотрудничества с международными ростовщиками", — полагает Медведчук.

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