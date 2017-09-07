Медведчук считает, что Украине нужны реформы в экономике, а не декларации

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что запланированные руководством Украины реформы не будут успешными без проведения экономических преобразований.
"Декларации об изменениях в социальной сфере и техническое улучшение документооборота не обеспечат экономического роста. Ставить телегу впереди лошади – пытаться решать вопросы, касающиеся социально-гуманитарной сферы, не проведя экономические преобразования – отличительная черта еврореформаторов. При таком подходе вместо роста экономики мы получим экономический коллапс", — написал Медведчук на сайте движения.
"Украине нужны эффективные, а главное, системные реформы в экономике, финансовой, налоговой и бюджетной сферах… Сегодня вопрос проведения кардинальных системных реформ в стране – это вопрос сохранения ее экономического суверенитета. Есть ряд жизненно важных преобразований, которые позволят нам осуществить украинское экономическое чудо – без разрушительных, уничтожающих экономику Украины советов МВФ, без астрономических кредитов, без кабальных условий сотрудничества с международными ростовщиками", — полагает Медведчук.