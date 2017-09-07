К концу года ЕК получит предложения по борьбе с радикализацией населения

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Специально сформированная экспертная группа к концу года представит Еврокомиссии предложения по противодействию радикализации населения в странах-членах сообщества, сообщил в четверг еврокомиссар по вопросам безопасности в ЕС Джулиан Кинг.

"Группа представит свои рекомендации к концу года", — сказал он журналистам.

Ранее Кинг сообщил, что крупные интернет-провайдеры в ЕС обязались делиться с малыми компаниями технологиями обнаружения "джихадистской пропаганды".

В этой связи Кинг от имени Еврокомиссии призвал все страны-члены ЕС создать национальные подразделения по контролю за незаконным контентом в интернете.