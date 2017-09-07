Москва и Токио осуждают действия Пхеньяна, угрожающие безопасности

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Действия Пхеньяна создают серьезную угрозу безопасности в регионе, Москва и Токио осуждают последний ракетный пуск и ядерное испытание КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Естественно, большое внимание на переговорах уделено кризисной ситуации на Корейском полуострове. Мы уже затрагивали данную тему в ходе телефонного разговора 3 сентября, а сегодня продолжили ее предметное обсуждение. Мы решительно осудили пуск северокорейской ракеты средней дальности, которая 28 августа пролетела над территорией Японии, а также новые ядерные испытания, проведенные 3 сентября. Своими действиями Пхеньян, конечно, создает серьезную угрозу миру и безопасности во всем регионе", — сказал Путин.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.