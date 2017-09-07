Неразумно ждать быстрого решения вопроса рохинджа, заявили власти Мьянмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости. Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала "неоправданными" ожидания, что ее правительство решит проблему статуса народности рохинджа и насилия в штате Ракхайн спустя лишь полтора года с момента прихода к власти.
"Проблема (рохинджа) является одним из серьезнейших вызовов, с которым Мьянме приходится иметь дело, потому что ситуация в Ракхайне остается сложной многие десятилетия и вообще уходит корнями в доколониальные времена. Немножко неоправданно ожидать, что проблема может быть решена за 18 месяцев, поскольку вы знаете, что наша администрация находится у власти 18 месяцев", — цитирует Сан Су Чжи индийское агентство ANI.
Также она заявила, что властям страны приходится решать проблему размежевания между мирными жителями Ракхайна и воинственными сепаратистами.
Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.