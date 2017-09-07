Глава Минобороны Британии проведет экстренное заседание по урагану "Ирма"

ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон проведет в четверг заседание чрезвычайного комитета Cobra, посвященное ситуации в связи с ураганом "Ирма", сообщил журналистам представитель канцелярии британского премьера.
В состав Cobra входят представители правительства и экстренных служб.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила ситуацию с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Премьер-министр рассказала президенту о принимаемых нами мерах, в том числе о том, что специалисты министерства по международному развитию уже прибыли в регион для оценки ущерба и помощи жителям", — рассказал представитель премьера.