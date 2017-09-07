В Сети появилась петиция с просьбой переименовать ураган "Ирма" в "Иванку"

Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико

Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти шесть тысяч человек подписали петицию с требованием переименовать ураган "Ирма" в ураган "Иванка", следует из материалов на портале Petition Site.

"Ураган "Харви" в Хьюстоне был ярким примером того, как климатические изменения делают ураганы мощнее и опаснее. К сожалению, администрация (президента США Дональда) Трампа находится на пути ускоренного обращения прогресса в вопросе климата вспять, что лишь усугубит эффект от будущих штормов", — говорится в тексте петиции.

"Даже (дочь Трампа) Иванка Трамп, пообещавшая попытаться повлиять на своего отца в некоторых вопросах, как, например, климатические изменения, спокойно приняла бездействие администрации по этому серьезному вопросу", — отмечается в петиции. Там также утверждается, что пока Иванка держится в стороне, она причастна к "разрушению, с которым мы все столкнулись, от действий администрации ее отца".

"Нам нужно оказать давление на членов администрации Трампа, чтобы реально отстоять здоровье и безопасность нашего мира и следующих поколений. Пожалуйста, подпишите эту петицию, требующую, чтобы Всемирная метеорологическая организация поменяла название урагана "Ирма" на ураган "Иванка", — говорится в тексте петиции.

Всего петицию подписали более 5,8 тысячи человек.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали 10 человек.