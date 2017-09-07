Порошенко предложил провести аудит украинской антикоррупционной политики

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил провести аудит антикоррупционной политики страны за последние три года.
"Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать — заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года, оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и коррупционных рисков и перекрытие разнообразных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены в последнее время", — заявил Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде.