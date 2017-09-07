КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Реформа образования ограничит права национальных меньшинств и русскоязычного населения Украины, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

"На сегодняшний день 60% людей в Украине говорит и думает на русском языке. Даже те политики, которые называют себя великими патриотами, только на публику разговаривают на украинском языке. Дома, в кругу семьи большинство из них говорят исключительно на "языке агрессора", как они выражаются. Очевидно, что новая реформа существенно ограничивает права и возможности не только национальных меньшинств, но и большей части населения", — приводит в четверг слова Бахтеевой сайт РИА Новости Украина.

Депутат отметила, что Украина — это многонациональная страна и это не тот случай, когда можно проводить эксперименты по национализации. "Мы можем достигать уровня таких стран как Канада, где два официальных языка, как Швейцария, где четыре официальных языка. Мы ведь на каждом шагу рассказываем о том, что идем в Европу, почему же тогда мы ущемляем людей, лишая их возможности говорить на том языке, который более удобен в общении. Я представляю в Раде восточный регион и могу сказать, что детям и учителям будет очень сложно адаптироваться в новых условиях. Это будет, скорее, не учеба, а просиживание штанов "для галочки", — отмечает Бахтеева.

Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании, который предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей. Согласно новой концепции украинской школы, детям в 1-2 классах не будут ставить оценки, а обучение будет проводиться в адаптационно-игровой форме. Среднее образование разделится на базовое (5-9 класс) и профильное (10-12 класс), которое можно будет получить в отдельных учебных заведениях.

Согласно новому закону, преподавание во всех учебных заведениях будет вестись на государственном украинском языке. В частности, в законе говориться, что лицам, которые относятся к нацменьшинствам и коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения дошкольного, начального образования наряду с государственным языком, на языке национального меньшинства или коренного народа. Это право реализуется через создание отдельных классов с обучением на соответствующем языке.