Второго взрыва после ядерного испытания КНДР не было, заявили в ОДВЗЯИ

ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Второе сейсмическое событие, зафиксированное после последнего проведенного КНДР испытания бомбы, не было вторым тестом, речь идет о геологическом явлении, заявил РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

По информации экспертов организации, сигнал о втором сейсмическом событии пришел через 8,5 минут после основного взрыва и изучался дополнительно, так как афтершоки после взрывов обычно приходят сериями.

"Второе сейсмическое событие имело магнитуду 4 и, по нашим данным, это было определенно не еще одно испытание. Вероятно, это произошло из-за тектонического разрыва. Наше впечатление, что речь идет о геологическом явлении, но точно не еще об одном взрыве", — сказал он.

Говоря о самом испытании, собеседник агентства отметил, что магнитуда этого события оценивается в 6,07, "что является самым крупным, что мы когда-либо фиксировали в нашей международной мониторинговой системе". Он также добавил, что специалисты организации все еще не обнаружили никаких следов радионуклидов в районе возможного переноса газов.

"Пока нет. Мы еще проводим мониторинг. Мы провели моделирование переноса атмосферы и в следующие несколько дней будем наблюдать, что мы получим", — сказал Зербо, отметив, что период ожидания может продлиться от пары дней до 50 дней, как в 2013 году, пока специалисты не обнаружили выделения.

В воскресенье китайский сейсмологический центр зафиксировал в КНДР два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 с разницей в восемь минут. В первом случае, китайские сейсмологи квалифицировали толчки предположительно как "взрыв", а во втором случае — "обрушение или проседание". Подземные толчки от землетрясения в КНДР ощущались и в китайской провинции Цзилинь.

Сеул и Токио не исключили, что Пхеньян провел шестое ядерное испытание. Позже КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.