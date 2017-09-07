Власти Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Туниса раскрыли террористическую ячейку, боевики которой направляли юношей в очаги активности экстремистов на севере страны, пишет газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

Уточняется, что террористы отправляли молодых людей в город Тажеруин в провинции Эль-Кеф. Как сообщили в тунисском МВД, силовики задержали двух членов ячейки, им были предъявлены обвинения "по подозрению в присоединении к террористической организации" в Ливии и Сирии.

Задержанные признались следователям, что они связаны с двумя террористами из Туниса и координировали свои действия с еще одним звеном в неназванной соседней стране.

Как сообщает издание со ссылкой на доклады служб безопасности, десятки тунисцев присоединились к террористическим группировкам в Сирии. Туда они добирались через территорию Ливии, где их обучали пользоваться оружием и производить взрывчатку.

Некоторые из них после этого вернулись в Тунис, чтобы осуществить там атаки, пишет газета. Вследствие этого, по ее данным, в 2015 году произошли теракты в Национальном музее Бардо, жертвами которого стали более 20 человек, и в отеле Imperial Marhaba в Суссе, где погибли 39 человек.