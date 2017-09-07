Турецкий министр: ФРГ не вправе препятствовать обновлению Таможенного союза

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Германия не может препятствовать переговорам об обновлении Таможенного союза между Турцией и ЕС, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции и заявила, что эти действия могут привести к пересмотру отношений Берлина и Анкары. По ее словам, в настоящий момент неприемлемо рассчитывать на продолжение переговоров о новом таможенном соглашении между Турцией и ЕС.

"Германия не имеет права препятствовать обновлению Таможенного союза. Наш собеседник по этому вопросу — Евросоюз", — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.